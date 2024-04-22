شوفته بيموت ومقدرتش أنقذه.. حفلة تعذـ.يب لطفل أمام شقيقه بيد الأب في أوسيم

"قعد يضرب أخويا على دماغه وأنا مش عارف أنقذه.. أبويا كان متعصب وشكله يخوف لحد ما أخويا وقع من طوله ومات".. طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يروي تفاصيل أصعب لحظات مر بها في حياته القصيرة عندما شاهد وصلة تعذيـ.ب قاسية من والده لشقيقه الأكبر حتى سقط قتيلا في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

داخل مركز شرطة أوسيم وقف الطفل أمام المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث يسرد تفاصيل ضرب والده لشقيقه بـ"عصا" بلاستيكية سميكة المخصصة لمواسير المياه حتى سالت الدماء من جسده وكان الطفل البالغ من العمر 9 سنوات يتحمل الضربات وتتعالى صرخاته حتى صمت تماما بعد ذربة قوية نزلت من والده على رأسه ليسقط على الارض جثة هامدة.

قال شقيق المجني عليه ان والده حمل شقيقه وتوجه الى المستشفى واخبر الاطباء انه عثر عليه في تلك الحالة بعد سقوطه اثناء لعبه فابلغوه بخبر وفاته وأضاف قائلا: "بابا متعود يضربني انا واخويا جامد لو عملنا اي حاجة حتى لو كانت صغيرة دي ماما سابت البيت وسابتنا بسبب انه كان بيضربها كتير وكنا بنخاف منه.

تحريات مباحث الجيزة باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة كشفت كواليس الجريمة حيث تبين ان المتهم بائع متجول في اواخر الثلاثينات من عمره طلب من ابنه الأكبر الذهاب لاعادة تعبئة "ولاعة" بالغاز فعاد ابنه بعد فترة والولاعة ممتلئة للنصف فقط ما دفع الاب لسحله والتعدي عليه بالضرب المبرح حيث حمل ماسورة مياه بلاستيكية سميكة وضربه بها في جميع انحاء جسده ولم يرحم صرخات الطفل وطلب منه الذهاب مرة اخرى لاكمال تعبئة الولاعة.

وأضافت تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة ان الطفل استجاب بالفعل لطلب والده وعبأ الولاعة بالكامل وعندما عاد للمنزل اعاد والده حفلة التعذيب مرة اخرى دون سبب واضح وتم كل ذلك تحت نظرات ومراقبة شقيقه الاصغر الذي خشي من التدخل حتى لا يناله ما نال شقيقه الذي سقط جثة هامدة اسفل اقدام والده الذي لم يهتز نهائيا.

وتبين أن والدة الطفلين تركت منزل الزوجية وطفليها بسبب معاملة زوجها السيئة وأعصابه الثائرة بشكل دائم حيث كان يتعدى عليها بالضرب إذا حاولت الدفاع عن طفليها من بطشه فتركتهما له وغادرت المنزل.

ألقت قوة أمنية القبض على الاب المتهم وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثمان الطفل عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحه لتحديد أسباب وتوقيت الوفاة.