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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| خصم 50% على مخالفات سيارتك في هذه الحالة.. شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يقدم وكيل سيارات ميني عدد كبير من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك من أجل توفير كافة إصدارات السيارات امام المواطنين لشراء السيارات التي تناسب احتياجاتهم.

يطرح الصانع الصيني عدد غير محدود من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة بها العديد من المميزات والتكنولوجيات ، ومن ضمن السيارات التي طرحت بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات هافال جوليان  موديل 2024 .

يتواجد بالسوق المصري مختلف طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها لتلبية احتياجات المواطنين ، وتتوافر تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او SUV  ، وجاءه تلك الإصدارات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة لتعمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

أعلنت النيابة العامة خلال موقعها الالكتروني "خدمات نيابة المرور" عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية ، بالإضافة إلى إمكانية التصالح عليها من خلال الموقع الإلكتروني.

أعلنت شركة سيتروين الفرنسية عن اطلاق إصدارها الجديد سيتروين C3 آير كروس ، وتنتمي C3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز.

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