أغرب من الخيال.. قصة حب مهندس صربي ومصرية تنتهي بالزواج

كشفت شروق مازن، عن قصة زواجها من مهندس صربي، قائلة "أن زوجي في حديثه معي يشعرني أني شيء مميز في حياته، حتى لو أنا حاولت أن أقلل من نفسي في أي شيء، يرفض ذلك، ومن هنا بدأت في الشعور باهتمامه بي.

وقالت شروق مازن، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن زوجي كان دائما يتواجد بمصر، حتى في أوقات الأجازت، حتى صارحني بأنه يرغب في الزواج بي.

وتابع فيليب المهندس الصربي زوج شروق مازن، أن زيارتي الأولي لمصر كانت من أجل العمل والسياحة، مؤكدا أن بعد زواجي من شروق لا أهتم أنه اذا كنت في مصر أو صربيا، لأنه أعتبر الحياة مع زوجتي حياة شراكة وتكامل.