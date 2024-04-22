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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف موقف روسيا الرسمي من التسوية في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مجددا موقف روسيا الداعم للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، للقناة الأولى بالتلفزيون: "لم تكن هناك مبادرة سلام جديدة، بل كان هناك بيانا عن حقيقة استعداد روسيا لحل سلمي للمشكلة الأوكرانية". 

وأضاف بيسكوف: "لم تكن مبادرة، بل كانت بيانا للموقف الثابت المعروف للرئيس الروسية فلاديمير بوتين".

وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أن "كييف ترفض بحكم القانون إمكانية إجراء أي مفاوضات مع موسكو، ولا يوجد أي تقدم في هذا الصدد".

وتابع المتحدث باسم الكرملين، أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة".

وفي اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 11 أبريل، أكد بوتين أن روسيا لم ترفض أبدًا تسوية النزاعات سلميًا، لافتا إلى أن موسكو كانت دائما تؤيد هذا الخيار لحل النزاع.

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