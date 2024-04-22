أول ظهور لـ روقا نجم الزمالك في حفل زفافه

احتفل محمد أشرف روقا نجم الزمالك بزفافه اليوم وسط عدد من الأهلي والأصدقاء، في أحد الأماكن الخاصة بمدينتي مستغلا الإجازة التي حصل عليها الفريق.



ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة العودة أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل 28 أبريل باستاد بابا يارا الرياضي.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.