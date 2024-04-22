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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون وتدمير جرافة |تفاصيل

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، عن تمكن عناصرها من قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتاب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها استهدفت أيضا جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، أنها استهدفت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، إنها دكت تجمعًا للآليات الإسرائيلية المتوغلة على تخوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة بـ 18 قذيفة هاون.

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