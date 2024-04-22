"إعلام القاهرة" تناقش الدور التوعوي لوسائل الإعلام في مواجهة مخاطر التغيرات البيئية

تبحث كلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال فعاليات مؤتمرها الدولي الـ ٢٩ ، أهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والبيئية، وأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القليلة القادمة.

وقالت في بيان لها: يعقد المؤتمر الدولي الـ ٢٩ لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بمقر الكلية، يومي٨ و٩ مايو المقبل، تحت عنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

تناقش محاور المؤتمر الدولي الـ ٢٩ لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في هذه القضية.

ويضم المؤتمر الدولي الـ ٢٩ لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ٥ حلقات نقاشية، تدور حول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والتجارب الإعلامية المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، ومؤسسة IAMCR البحثية الدولية، هم رعاة فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين للكلية، ومن المنتظر أن تشهد وزيرة التضامن، ومسؤولو البنك الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

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