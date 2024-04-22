البحوث الزراعية: تغير المناخ يؤثر على المحاصيل عالميا

أكد شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن العالم يتأثر سلبيا بالتغيرات المناخية والتطرف المناخي.

وقال شاكر أبو المعاطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "العالم يشهد حرائق غابات وأمطار وسيول وفيضانات بسبب تغير المناخ ".

وأضاف شاكر أبو المعاطي:" تغير المناخ يؤثر على المحاصيل الزراعية في العالم ".

وتابع شاكر أبو المعاطي:" وزارة الزراعة تكثف جهودها وتطلق توصيات للمزارعين بضرورة الاهتمام بالري، وعدم رش المبيدات؛ كي لا تحترق أوراق النباتات ".