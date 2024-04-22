انتفاضة الجامعات الأمريكية .. حدث غير مسبوق ضد إسرائيل

اعتبر معلقون لصحف أمريكية أن ما يحدث في جامعات أمريكا بهذا الحجم والقوة غير مسبوقين، مشيرين إلى أن المظاهرات والاحتجاجات لم تتوقف ولن تتوقف رغم كل التضييق عليها.

وأوقفت مؤقتا جامعة كولومبيا المحاضرات داخل أسوار الجامعة يوم الاثنين.

وحدثت مظاهرات في جامعات أخرى عقب تصاعد التوترات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين في جامعة ييل صباح يوم الاثنين بعد إعلان مسؤولين في جامعة نيو هافن بولاية كونيتيكت رفضهم التحذيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمغادرة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

بعد اعتقالات الأسبوع الماضي في كولومبيا، أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مخيمات في جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة ميشيجان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.



جاءت التحركات في الجامعات قبل ساعات من بدء عطلة عيد الفصح اليهودي مساء الاثنين.

ألقت الشرطة، الأسبوع الماضي، القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، كانوا قد أقاموا معسكرا في حرم الجامعة الواقعة في نيويورك.

وقالت رئيسة جامعة كولومبيا، مينوش شفيق، في مذكرة موجهة إلى طلبة الجامعة يوم الاثنين إنها "تشعر بحزن عميق" لما يحدث في الحرم الجامعي.

وذكرت شفيق: "لكن لا يمكن أن نجعل مجموعة واحدة تملي الشروط وتحاول تعطيل معالم مهمة مثل التخرج لتعزيز وجهة نظرها".

وقال العديد من الطلاب في جامعة كولومبيا وكلية بارنارد إنه تم إيقافهم نتيجة لاحتجاجات الأسبوع الماضي، بما في ذلك طالبة بارنارد إسراء هيرسي، وهي ابنة النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر.

وألغت جامعة جنوب كاليفورنيا خطاب التخرج الذي كان مقررا أن يلقيه أكثر الطلاب تفوقا لعام 2024 بعد التأكيد على الحضور الفلسطيني.