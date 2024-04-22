عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد

صدى البلد

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الإثنين، بمجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد، عقب إعلان الوزارة عن نتائج أول انتخابات للمجلس، التي أقيمت أمس بمركز الابتكار والتعليم بالجزيرة.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، في بيان للوزارة اليوم، على خروج الانتخابات بصورة جيدة وذات شفافية، مشيدًا بحرص الشباب وإصرارهم على خروج المجلس الجديد إلى النور. 


وقال صبحي، خلال اللقاء الذي حضره لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة: "منذ بداية 2018، كانت لدينا رؤية متخصصة وهو ما تحقق، ليتبدل الحال من نزوح للشباب إلى إقبالهم، وهو ما رأيناه جميعًا خلال الانتخابات الأخيرة وصار للشباب بمختلف محافظات مصر مجلس منتخب وكيان شبابي كبير يمثلهم، بفضل الله ودعم من القيادة السياسية الواعية".

وضمّت الانتخابات 37 كيانًا شبابيًا من مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد إعلان النتائج كالتالي: عبد المنعم إبراهيم حسن رئيساً، وفاطمة عبد العزيز محمود نائباً، ومحمد المعداوي عبد الرازق أميناً للصندوق، وإسلام طاهر أحمد عضواً فوق السن، ومحمد جمال مكرم عضواً تحت السن، ومحمد عصام عشري عضواً تحت السن، ومحمد سمير مليجي عضواً تحت السن، وكريم أحمد جابر عضواً تحت السن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الأسعار نزلت 70%.. مفاجأة عن تأثير مقاطعة الأسماك في بورسعيد

بعد مقاطعة الأسماك.. أحمد موسى يقدم التحية لأهالي بورسعيد

بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تطالب بضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركي

وصول المنتخبات المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية المقامة بمصر

اشمعنا الخطيب أسطورة.. رسالة غاضبة من خالد الغندور بسبب شيكابالا

اجتماع المعلمين العرب بالمغرب.. دعم مطلق لطلاب فلسطين ورسائل مهمة للأمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ملفتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ