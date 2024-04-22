وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الإثنين، بمجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد، عقب إعلان الوزارة عن نتائج أول انتخابات للمجلس، التي أقيمت أمس بمركز الابتكار والتعليم بالجزيرة.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، في بيان للوزارة اليوم، على خروج الانتخابات بصورة جيدة وذات شفافية، مشيدًا بحرص الشباب وإصرارهم على خروج المجلس الجديد إلى النور.



وقال صبحي، خلال اللقاء الذي حضره لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة: "منذ بداية 2018، كانت لدينا رؤية متخصصة وهو ما تحقق، ليتبدل الحال من نزوح للشباب إلى إقبالهم، وهو ما رأيناه جميعًا خلال الانتخابات الأخيرة وصار للشباب بمختلف محافظات مصر مجلس منتخب وكيان شبابي كبير يمثلهم، بفضل الله ودعم من القيادة السياسية الواعية".

وضمّت الانتخابات 37 كيانًا شبابيًا من مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد إعلان النتائج كالتالي: عبد المنعم إبراهيم حسن رئيساً، وفاطمة عبد العزيز محمود نائباً، ومحمد المعداوي عبد الرازق أميناً للصندوق، وإسلام طاهر أحمد عضواً فوق السن، ومحمد جمال مكرم عضواً تحت السن، ومحمد عصام عشري عضواً تحت السن، ومحمد سمير مليجي عضواً تحت السن، وكريم أحمد جابر عضواً تحت السن.