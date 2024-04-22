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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلاق النسخة الثالثة لجائزة البدر في حب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام

صدى البلد

أطلق الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، النسخة الثالثة من جائزة البدر، التي تندرج ضمن مبادرة البدر في حب الرسول محمد صلى عليه وسلم، بهدف تعزيز محبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونشر سيرته العطرة المليئة بالعبر والدروس لدى أفراد المجتمع عامة والشباب والأطفال خاصة، ونشر السنة النبوية الشريفة وتعالميها السمحة.

 

وتنقسم الجائزة إلى الفئة المحلية والدولية، حيث تستهدف الفئة المحلية طلبة المدارس في الفئة العمرية (6-10 سنوات) والفئة العمرية (11-17 عامًا)، وفئة الشباب (18-30 عامًا)، على أن تقتصر مشاركات الشعر والوسائط المتعددة على فئة الشباب (18-30 عامًا)، بينما تعد المشاركة مفتوحة لكافة الأعمار وكافة دول العالم في فئة الجائزة الدولية.

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وتحتفل جائزة البدر منذ نسختها الأولى بالقيم النبوية الشريفة، وترسخ مبادئ الشريعة الإسلامية وتشجع الموهوبين والمبدعين من حول العالم للمشاركة فيها من خلال إنتاجاتهم الإبداعية وأعمالهم الفنية في خمسة مجالات إبداعية مختلفة هي: "الشعر" ككتابة قصائد في حب ومدح محمد عليه الصلاة والسلام، و"الخط العربي"، وتجسيد سيرة النبي ومواقفه العظيمة من خلال "الرسم"، و "الوسائط المتعددة" مثل الإنتاجات الإعلامية والسينمائية كالأفلام القصيرة والرسوم المتحركة التي تُسلط الضوء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفئة فن "المنمنمات" الذي يُجسد إضافةً نوعيةً لنسخة هذا العام.

 

وتسقبل إدارة الجائزة جميع المشاركات قبل غلق باب المشاركة في 15 أكتوبر 2024، لتوفر فرصًا لكافة المواهب لإبراز إبداعاتها، والاحتفاء بهم وتوجيهمم من الخبراء والمختصين.

الرسول محمد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الجائزة الدولية السنة النبوية الشريفة حب الرسول

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