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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف..

فتح متحفي نجيب محفوظ وطه حسين بالمجان و50% خصم على إصدارات الثقافة  

صدى البلد

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يوافق يوم 23 أبريل من كل عام بفتح متحفي "نجيب محفوظ"، و"طه حسين" بالمجان، وعمل خصومات على عدد من أبرز سلاسل وإصدارات قطاعات الوزارة.

ويفتح متحف أديب نوبل نجيب محفوظ بوكالة أبو الدهب ، ومتحف عميد الأدب العربي طه حسين، التابعان لقطاعي الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أبوابهما للجمهور بالمجان، بالإضافة إلى طرح عدد من الإصدارات الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة،  وصندوق التنمية الثقافية، بخصم يصل إلى 50% في جميع منافذ البيع.

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وتُقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصمًا خاصًا على أحدث إصداراتها وعدد من السلاسل والمجموعات الكاملة وذلك بجميع منافذها بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمدة أسبوع، كما أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عمل خصم 30% على  جميع إصدارات الدار 23 أبريل الجاري، إضافة إلى تقديم خصم خاص على إصدارات المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، يصل إلى 40٪؜ على جميع إصداراته بمنفذ البيع، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، من هذه الإصدارات: "الذاكرة الاجتماعية"، ترجمة هدى زكريا، "حول العدالة على كوكبنا" ترجمة كرم عباس، "قرن الدماء: ١٩١٤-٢٠١٤ الحروب العشرون التي غيرت العالم"، "مقدمة في نظرية المعرفة"، ترجمة محمد باشا، "بورتريهات البطالمة"، ترجمة جلال رفاعي، "عصر البراءة: الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية"،  ترجمة محمد العجمي، "مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر"،  ترجمة سارة عناني، و"الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في افريقيا" ترجمة علي الغفاري.

يُذكر أن منظمة اليونسكو خصصت يوم 23 أبريل من كل عام، للاحتفال باليوم  العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، لإبراز أهمية المؤلفين والكتب في النهوض بالوعي الإنساني ولتشجيع القراءة، وإبراز الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء ومفكرون للبشرية، ويحتفل ملايين الناس حول العالم بهذا اليوم من خلال الجمعيات الثقافية، والهيئات العامة، والمؤسسات الخاصة.

وزيرة الثقافة أديب نوبل نجيب محفوظ الاعلى للثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب التنمية الثقافية الفنون التشكيلية

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