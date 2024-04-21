في ذكرى التحرير .. كيف استعادت مصر مدينة شرم الشيخ من إسرائيل؟

بعد انتهاء حرب مصر مع إسرائيل في عام 1973، لم تستعد مصر جميع أراضيها المحتلة فورًا. استدعت هذه الحاجة توقيع معاهدات وعقود للمفاوضات، بهدف استعادة كامل أراضيها التي احتلتها إسرائيل قبل نكسة عام 1967.

استعادة مدينة شرم الشيخ

بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا مكثفة لاستعادة الأراضي المصرية المحتلة، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ الجميلة. تمت استعادة شرم الشيخ في مثل هذا اليوم في عام 1982.

تم استخدام شرم الشيخ من قبل إسرائيل كمستوطنة عسكرية أقامتها القوات الإسرائيلية أثناء احتلالها للمدينة في عام 1968.

استُخدمت المدينة كقاعدة للقوات الجوية الإسرائيلية وسُميت "عوفيرا"، وتحوّلت فيما بعد إلى مستوطنة للموظفين الحكوميين في شرم الشيخ.

في الرابع والعشرين من أبريل 1982، تم رفع العلم المصري في الحدود الشرقية للبلاد في مدينة رفح بشمال سيناء. وقبل ذلك بأربعة أيام، استعادت مصر شرم الشيخ في جنوب سيناء.

تم استكمال انسحاب إسرائيل من سيناء، وكانت المدينة جزءًا هامًا من أراضي سيناء وفقًا لاتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية.

احتفلت مصر برفع العلم المصري في الحدود الشرقية لمدينة رفح في 25 أبريل من نفس العام.