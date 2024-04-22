هل يتفوق أحمد العوضى على محمد رمضان؟.. رد صادم من وفاء عامر

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن الفنان أحمد العوضي والفنان محمد رمضان، قائلة: "ليهم جماهيرية كبيرة جدا وقد تكون مشتركة".



وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "واحد منهم يسبق الآخر، وسنرى الفترة المقبلة؛ هل سيصل الفنان أحمد العوضي لمكانة محمد رمضان أم لا؟ دي خطوة العوضي وقراره".

أكدت الفنانة وفاء عامر،: "أنا بحب الاتنين وأتمنى التوفيق ليهم في الفترة المقبلة"، لافته: "حبيت العمل مع العوضي لأنه كان بدأ معانا التمثيل في الدالي مع الفنان الراحل نور الشريف".