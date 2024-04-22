وفاء عامر: أعمال اتعرضت في رمضان ومحدش شافها وبقت رقم واحد

قالت الفنانة وفاء عامر، إن ما جذبها لتقديم شخصية صباح الجياش في مسلسل حق عرب، هو الفنان أحمد العوضي كونه بطل العمل، وشركة سينرجي التي أنتجت المسلسل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"العوضي أول حد اشتغل معانا في مسلسل الدالي وتربية الفنان الراحل نور الشريف في أخلاقه وثقافته وتفاصيله وإحساسه، والمخرج إسماعيل فاروق كمان اللي خلاني أشارك في المسلسل وكان بيتدخل في كل حاجة وأنا مديونة له بحاجات كتيرة".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن المؤلف محمود حمدان كتب العمل بشكل جيد، معقبة :"مش هقدر أقول العمل رقم واحد لكنه كان من أوائل الأعمال وتريند، لكن لقيت في أعمال كتير أتعرضت في دراما رمضان 2024ومحدش شافها وبقت رقم واحد".

وأوضحت وفاء عامر، أنها لم تحضر أي مشهد في عمل تقدمه ليس كونها فنانة جيدة وموهوبة، معقبة :"مش علشان أنا قوية، بالعكس ساعات بقول أنا بليدة وخايبة ومبعرفش.. علشان مبقاش عامله إيه لأن رد الفعل يحدث عندما يقع الفعل أمامي".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.