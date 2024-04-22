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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سرقة أبواب مقبرة الأبنودي| أرملة الشاعر الراحل: شيدنا حائطا.. والمنطقة تحتاج لإنارة

صدى البلد

علقت نهال كمال، أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، على واقعة سرقة الأبواب الحديدية لمقبرة عبد الرحمن الأبنودي، من مقابر عائلته بالضبعية.

ذكرى وفاة الخال.. سرقة الأبواب الحديدية لمقبرة الأبنودي

نهال كمال: اسم عبد الرحمن الأبنودي مرتبط بالبهجة والأمل

 وقالت نهال كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: «الواقعة ترجع إلى 3 أشهر، ونحن أمام ظاهرة سرقة الأبواب الحديدية للمقابر».

وأضافت نهال كمال: “قررنا بناء حائط من الطوب، بدلا من الأبواب الحديدية التي ستكون عرضة للسرقة من جديد”.

وأوضحت نهال كمال أن باب المقبرة لم يكن هناك أي شيء مميز فيه، مشيرة إلى أن مقبرة عبد الرحمن الأبنودي، مقبرة بسيطة، ولا يوجد بها أي مظهر من مظاهر المبالغة.

ولفتت نهال كمال إلى أن مكان مقبرة عبد الرحمن الأبنودي به ظُلمة شديدة في فترات الليل، ونحتاج إلى إنارة المقابر بشكل جيد.

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