وفاء عامر: «خالد صالح باس إيدي في أول يوم تصوير لفيلم كف القمر»

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن مشاركتها في مسلسل "جودر"، مع الفنان ياسر جلال، قائلة :"أنا رافعة راسي في جمهورية مصر العربية".

وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"الفن المصري يمرض ولا يموت، فهو فن تجارة وصناعة السينما والمسرح والتلفزيون، وفي بعض الأوقات الاقتصاد المصري كان معتمدا على الفن، وأنا رافعة راسي بفنانين بلدي وبفن مصري".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن الفنان ياسر جلال يسبب طاقة إيجابية لمن حوله، وسعيدة به للغاية، وتحديت نفسي من خلال دور الأم الذي قدمته معه، معقبة: "ياسر جلال سنه صغير، وأنا ممثلة، ولو محستش إني أم جودر؛ عمري ما كنت هقدم الدور بشكل حلو".

ولفتت إلى أنها سبق أن قدمت «دور الأم» للفنان الراحل خالد صالح في فيلم كف القمر، وقال لي نصا “أنا مش مصدقك تبقي أمي.. إزاي؟”، وبعدها "خالد صالح باس إيدي في أول يوم من التصوير".

ونوهت وفاء عامر، بأن مخرج "جودر"، تحدث معها قبل تصوير مشاهدها في العمل، وقال لها، إنه أقنع أيتن عامر أن تجسد المرحلة الأولى من عمرها.

يذكر أن برنامج تفاصيل، يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.