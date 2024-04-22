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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سباك وراء الجريمة.. تحقيقات في مق.تل سيدة حدائق القبة

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في مقتل سيدة حدائق القبة، حيث صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بقتل سيدة حدائق القبة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة سيدة حدائق القبة أن المتهم حاول سرقتها إلا أنها قاومته فقام بضربها على رأسها مما نتج عنه وفاتها في الحال، وتم إيداع جثمان سيدة حدائق القبة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع سيدة في منطقة حدائق القبة وعلى الفور إنتقلت فرق المباحث في القاهرة لموقع البلاغ.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث توصلت جهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سباك ثلاثيني العمر قام بإنهاء حياة سيدة حدائق القبة بغرض سرقتها بعدما فشل في ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حدائق القبة القاهرة النيابة العامة تحليل مخدرات تحقيقات النيابة

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