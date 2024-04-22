لأجل غزة.. مئات الفنانين الأيرلنديين يدعون لمقاطعة يوروفيجن بسبب مشاركة إسرائيل

حث المئات من الفنانين الأيرلنديين المشاركين في مسابقة يوروفيجن الأيرلندية على أن يكونوا على “الجانب الصحيح من التاريخ” من خلال مقاطعة مسابقة الأغنية بسبب مشاركة إسرائيل في الحدث الذي سيقام في السويد الشهر المقبل.

وجاء في رسالة موقعة من أكثر من 400 فنان أيرلندي: “نطلب منكم الانسحاب من يوروفيجن 2024، استجابة لدعوة الفلسطينيين لمقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشير الرسالة إلى الفنانين والموسيقيين الأيرلنديين مثل فرقة الراب الناطقة باللغة الأيرلندية Kneecap، الذين انسحبوا من مهرجان الموسيقى SXSW في الولايات المتحدة الشهر الماضي احتجاجًا على رعاية الجيش الأمريكي لهذا الحدث.

وتضيف الرسالة: "لديك فرصة أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ وأن يتذكرك الناس كفنان ذي ضمير، اختار في زمن الإبادة الجماعية عدم إلحاق الأذى، والوقوف حقًا إلى جانب المضطهدين".