شعبة المخابز بالغرفة التجارية: "العيش دا صنعة" ودورنا التوعية والإرشاد والتوجيه

علق خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، على إحضار الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، عينات من الخبز وتقييمه، قائلا “هناك مخابز تخاف على وضعها وتخرج عيش جيد.. وهناك رضا عن بعض الموجود لديك وهناك عدم رضا عن الباقي وهناك أوزان ليست موجودة اليوم”.

وأضاف فكري: “المخابز تحب أن تعمل على الرغيف الكبير قليلا لأنه ينتج معهم ويكون أسرع فى الشغل بالنسبة لهم.. واليوم تم تحرير محاضر فى بعض الإدارات لمن لم يلتزم بالتوجيه الوزارى من قبل وزارة التموين وعددها ستة محاضر فى مدينة نصر والمطرية و4 محاضر فى البساتين”.

وتابع خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية: “العيش دا صنعة ومش أى حد هيشتغل فيه، ودورنا هو التوعية والإرشاد والتوجيه ومسئولون عن الرقابة، وبنشوف كل حاجة فى الشارع ونتحدثت عن كل الناس، واليوم أفضل من أمس وغدا سيكون أفضل من اليوم”.