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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقعها اتحاد العمال.. تفاصيل أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران اتفاقية تعاون ودية ثنائية، مع الاتحاد العام لموظفي القطاع العام (مأمور سان) التركي، لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات النقابية بين البلدين.

وقع من الجانب المصري محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ومن الجانب التركي على يالتشن رئيس اتحاد عمال مأمور سان.

تناول اللقاء الذي حضره يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين وقيادات اتحاد عمال مصر ، مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحادين، والحريات النقابية وتاريخ الحركة العمالية ،  وأهمية انشاء علاقات طويلة المدي ، قائمة على المنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل.

تطرق  الحديث أيضا  إلى  ظروف العمل المتشابهة بين البلدين، وتعزيز التفاهم الدولي والتغيير الايجابي في الوضع الإقليمي والدولي،  والتغيرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي.

شارك بالنقاشات هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، و عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد ، وهشام رضوان أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.

وأوضح محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن هذه هي  الاتفاقية الاولي التي يتم توقيعها مع الجانب التركي ،   و تنص علي 7 بنود هي:

تبادل الوفود للتعرف علي خبرات الحياة العلمية ونشاط النقابات ، ومساعدة الأفراد والمنظمات في البلدين علي بناء علاقات متبادلة ، و تبادل المطبوعات والصحف والمجلات والمواد الأخرى ذات الصلة ، وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم لبعضهما البعض ، بالإضافة إلي تنظيم ورش العمل ،  و إبلاغ بعضهم البعض عن التطورات الأخيرة ذات الصله في بلدانهم ، و تقديم الدعم والتشاور المتبادلين بشأن القضايا والفعاليات الدولية.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي أهمية الوحدة النقابية بين المنظمات النقابية المختلفة، مؤكدا أن التوحد  في الرؤي والتكاتف كمنظمات نقابية في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال هو الملاذ الآمن لمواجهة أي تكتلات، وان توحيد الرؤي والقرارات يؤدي إلي القوة والاستقلالية، مضيفا لا يوجد لدينا عمل عشوائي ، لأننا  تنظيم عمالي منظم يعمل وفق قوانين ولوائح.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لموظفي القطاع الحكومي بتركيا(مأمور سان ) ، علي أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصر ، في ظل ظروف متشابهة بين البلدين سواء علي مستوي انشاء الحركة العمالية او ظروف سوق العمل من ناحية العدد والطاقات والقدرات ، مضيفا أن هذا التشابه يجعل الرؤي متقاربة للاستفادة من التجارب المشتركة.

وقال رئيس الاتحاد التركي  أن الاتفاقية ستعمل على تبادل الخبرات النقابية وبناء قدرات المنظمتين وتبادل المعلومات حول العمل النقابي.

وأوضح أن (اتحاد مأمور سان التركي) الذي يرأسه  هو الاتحاد المخول له التفاوض الجماعي للقطاع العام بتركيا ويعد اكبر اتحاد تركي وتبلغ عضويته مليون و مائة ألف عضو.

وشارك  يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال  البحرين، في النقاش بكلمة أكد خلالها علي أن  مصر وتركيا تمثلان قوة تنظيمية عمالية ، وأننا لابد كاصحاب قضايا عادلة أن نتوحد ونتواجد بقوة  ، متمنيا  أن يتوسع البروتوكول وتتبادل الزيارات بين جميع المنظمات ،  لنصبح قوة عمالية في وجه قوي دول الفيتو، قائلا : اي انتصار لابد أن يسبقه حلم.

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