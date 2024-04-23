كاتب صحفي: أمريكا وإسرائيل المستفيدتان الوحيدتان من مشهد الصراع مع إيران

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ المستفيد الأوحد من تداعيات ما يحدث بين إسرائيل وإيران في المنطقة أمريكا ثم دولة الاحتلال الإسرائيلي، ففي واشنطن استطاع الرئيس الأمريكي جو بايدن حفظ ماء وجهه أمام المعارضة الشديدة لسياساته في الداخل.

وأضاف "قمحة" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ بايدن قدم المبرر ويحسن من صورة المؤسسة العسكرية الأمريكية من حيث قدرة الجيش الأمريكي على إدارة المشهد على الأرض بين إسرائيل وإيران، مشددًا على أن المواطن العربي يعي جيدا أنه مسرحية.

وتابع: "دولة الاحتلال حسنت من صورتها بعد التداعيات الأخيرة، فالإعلام هاجم الوحشية والبربرية التي تمارس بها الاعتداءات على المواطن الفلسطيني وملف حقوق الإنسان الذي كان يتفجر في أكثر من مناسبة ومواقف الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بمنح فلسطين العضوية الكاملة وتدخل الفيتو الأمريكي".

وواصل: "لكن ما حدث مؤخرا أدى عملية تجميل وجه بالكامل لإسرائيل سواء في الإعلام العالمي والاتحاد الأوروبي الذي اجتمع لبحث تقديم المزيد من الدعم لدولة الاحتلال".

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