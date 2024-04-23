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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر تكشف حقيقة غضبها من محمد سامي في مشهد بنعمة الأفوكاتو

الفنانة مي عمر والمخرج
الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي

كشفت الفنانة مي عمر، عن أصعب مشاهدها فى مسلسل نعمة الأفوكاتو، قائلة: “مشهد أني بنزل لتربة حقيقية وزاهر بينزل بيرمي السجادة ويطلع يقفل، وقالوا لي أن هناك أوضة جوا استخبي فيها علشان رجلي متطبعش وخبوني بالداخل وبعدين هو قفل”.

وأضافت الفنانة مي عمر خلال حوارها ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، مستضيفا فيه جميع طاقم عمل مسلسل “نعمة الأفوكاتو”: “انا أول ما قفل جالي نوبة ومحدش فتح فقولت أن فيه كارثة حصلت برا وسابوني تحت.. وانا بكره الضلمة والأماكن الضيقة”.

وتابعت الفنانة مي عمر: “والمشهد اتعاد كذا مرة لأني كنت بعيط وأصرخ وأطلع والمخرج بدأ يقول يلا أنا عايز أصور”.

ومن جانبه، قال المخرج محمد سامي: “مكنتش شايف حل وكانت خايفة وبعد المشهد كنا ماشيين بالعربية وكانت متضايقة وقالتلي محمد هو أنت لي مراعتش مشاعري وأنت بتعامل الممثل أداة والممثل دا بني أدم وهو أنا بتدلع أنا عمري اتدلعت فى الشغل قولتلها لا”.

الفنانة مى عمر مي عمر نعمة الأفوكاتو مسلسل نعمة الافوكاتو المخرج محمد سامي محمد سامى

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مي عمر تكشف حقيقة غضبها من محمد سامي في مشهد بنعمة الأفوكاتو

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