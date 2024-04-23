عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الانضباط تستدعي الشيبي للتحقيق معه في واقعة الشحات| تفاصيل جديدة

صدى البلد

حددت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الأحد المقبل موعدا للتحقيق مع المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي .

ويخضع الشيبي للتحقيق حيث خالف اللوائح الدولية باللجوء للقضاء المدني بعد تعدي الشحات عليه بالضرب والسب والقذف وهو ما يخالف لوائح كرة القدم.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قررت تأجيل قضية حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في اتهامه بصفع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

استمعت محكمة جنح مدينة نصر، لدفاع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والذي طلب استدعاء عامر حسين، وجمال علام، والمدير الإداري لنادي بيراميدز لسماع أقوالهم.

وطلب محامي حسين الشحات استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، وكذا عامر حسين لسماع أقوالهم في الواقعة.


ونظرت محكمة جنح مدينة نصر نظر أولى جلسات محاكمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، لصفعه محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

ويواجه حسين الشحات، لاعب الأهلى، اتهامات بالضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقال اللاعب حسين الشحات، خلال تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، إن المشادة الكلامية بينه وبين اللاعب محمد الشيبي وقعت خلال مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز خلال الموسم الماضي ومر عليها عام، وإنه لم يقم خلال المشادة بـ «سب الدين» للاعب «الشيبي»، كما أنه تصالح معه.

وقرر اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي أمام النيابة، خلال الاستماع لأقواله أنه عقب انتهاء المباراة ذهب إلى اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، في غرفة تغيير الملابس وتصالح معه، وتم تصوير التصالح من خلال مقطع فيديو، وكان هناك شهود على التصالح ومن بينهم هاني سعيد.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، طلب المحامي أشرف عبد العزيز، محامي «الشحات»، استدعاء 4 من لاعبي النادي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهرباء ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر للاستماع لأقوالهم في الواقعة أمام النيابة.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، حيث قام محامي اللاعب بسداد الكفالة كاملة في سراى النيابة، وخرج اللاعب من سراى النيابة إلى التمرين في النادي وفقا لما صرح به مصدر مطلع على التحقيقات.

وتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي وتفحص مقاطع الفيديو في الواقعة.

الاهلي وبيراميدز الأهلى المغربي محمد الشيبي النادي الأهلي تأجيل قضية حسين الشحات حسين الشحات لاعب النادي الأهلي صفع محمد الشيبي لجنة الانضباط باتحاد الكرة محمد الشيبي لاعب بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ترشيحاتنا

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟

بنك CIB يكشف عن مزايا البطاقة الائتمانية CIB-EGYPTAIR

لجنة الانضباط تستدعي الشيبي للتحقيق معه في واقعة الشحات| تفاصيل جديدة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

مي عمر تكشف حقيقة غضبها من محمد سامي في مشهد بنعمة الأفوكاتو

خبر سار خلال أسابيع.. شعبة الأدوية تكشف حقيقة نقص لبن الأطفال وارتفاع أسعاره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على «إنستجرام»

تلفاز Redmi Max على قد الإيد وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه

نظارة كبيرة.. جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

عباءة ولا فستان.. نسمة محجوب تتألق بإطلالة جديدة

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ