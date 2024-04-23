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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر المستهدف من الحصيلة الضريبية على السجائر والمعسل

صدى البلد

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر  باتحاد الصناعات إن الدولة تستهدف تحقيق ضرائب من قطاع الدخان سجائر معسل بقيمة 95 مليار و624 مليون جنيه بنهاية يوليو 2025.

وأضاف إمبابي فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن حصيلة الضرائب التي تخطط الدولة للحصول عليها فى 2025  ذات قيمة اعلى   عن حصيلة الضرائب لـ2024 للسجائر والمعسل بنهاية يوليو 2024 بـ10 مليار جنيه، حيث بلغت بنهاية يوليو 85 مليار جنيه.

وحصل  “ صدى البلد ” على جدول الضريبة على القيمة المضافة والذي سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهى كالتالى : 

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