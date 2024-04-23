الأهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء الزنفلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من بقاء محمود الزنفلي الحارس المعار من نادي الداخلية حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن السويسري مارسيل كولر غير مقتنع بإمكانيات محمود الزنفلي مع الفريق خاصة أنه لم يشارك الا استحياء وظهر بمستوى فني ضعيف في مباراة إنبي ببطولة الجمهورية أمس الأحد ومني مرماه بأربعة أهداف.

واتفق الأهلي مع نظيره نادي الداخلية في يناير الماضي على ضم محمود الزنفلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بنية الشراء، وتم الإعلان عن التعاقد بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بين الجانبين.