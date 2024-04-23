استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

تشهد السلع الأساسية في مصر حالة من الانخفاض المستمر في أسعارها من أبرزها أسعار السكر والزيت والأرز وهم من أهم المنتجات الأساسية في كل بيت مصري.

ويأتي ذلك بفضل قرارات الحكومة المصرية المختلفة التي بدأت بتحرير سعر الصرف مرورًا بالمبادرات مع اتحاد الغرف التجارية والتجار بخفض الأسعار 15 إلى 20% قبل عيد الفطر و 30% بعد ذلك، وصولًا إلى الإفراجات الجمركية على البضائع وتوفير المنتجات بكثرة في الأسواق.

مزيدًا من الانخفاض

وزفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة للمواطنين بحدوث مزيدًا من الانخفاض في أسعار السكر والأرز والزيت والدقيق بالأسواق والسلاسل التجارية المختلفة خلال الأيام المقبلة مشيرة إلى أن سعر السكر في الأسواق حاليًا لا يزيد عن 27 جنيهًا حتى لدى كبرى السلاسل التجارية التي كانت تبيع السكر بأكثر من 50 جنيهًا للكيلو.

وأكدت المصادر أن سعر السكر سيستمر في الانخفاض خاصة بعد عمليات ضخه في الأسواق والسلاسل التجارية بفضل الكميات التي تقوم مصر باستيرادها. موضحة أن مصر تعاقدت بالفعل على استيراد 500 ألف طن سكر خام من المقرر وصولهم خلال شهر مايو حتى شهر أغسطس المقبل لإتاحتهم للمواطنين بالأسواق.

ذروة الإنتاج

وتُعد الفترة الحالية هي ذروة إنتاج السكر بفضل نجاح موسمي القصب والبنجر وهو ما عزز المخزون الاستراتيجي لهاذ المنتج الأساسي، هذا إلى جانب خطة الحكومة المصرية لاستيراد مليون طن سكر خام تم التعاقد بالفعل على 500 ألف طن منهم من المتوقع وصولهم إلى البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الأرز ستشهد أيضًا مزيدًا من الانخفاض مؤكدة هبوط سعره إلى 20 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا قريبًا. هذا بالإضافة إلى انخفاض جديد في سعر الزيت بعدما انخفض بنسبة 14% خلال الأيام الأخيرة.

ويصل سعر الأرز المعبأ في بعض الأسواق حاليًا إلى 34 جنيهًا، والدقيق المعبأ 28 جنيهًا وزيت عباد الشمس 90 جنيهًا وبعض أنواع السكر المعبأ 40 جنيهًا.

وقد وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 16 لعام 2024 خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تداول السكر الحر في الأسواق وشدد على تداوله بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد وصرف السكر وتوزيعه بموجب البطاقات التموينية الذكية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، في مطلع الشهر الحالي انخفاض أسعار السلع الأساسية لـ30% بعد عيد الفطر مشيرًا إلى انخفاض فعلي في الأسعار بنسبة 15% إلى 20% في هذا الوقت حيث بلغ سعر السكر 27 جنيهًا في الأسواق وسعر الزيت من 50 إلى 60 جنيهًا وسعر الأرز من 28 إلى 36 جنيهًا.