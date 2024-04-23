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رئيس التحرير
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متحدث العمل: تعيين ما يقارب 14 ألفا من ذوي الهمم منذ بداية 2023

عبد الوهاب خضر المتحدث
عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن الوزير حسن محمد شحاتة سيزور سيناء اليوم، الثلاثاء، زيارة قصيرة جدا، وسيتم استقباله من قبل محافظ جنوب سيناء.

وأضاف خضر أن تلك الزيارة تأتي فى توقيت مهم للاحتفال بعيد تحرير سيناء، وما يحدث اليوم من فعاليات فى هذه الجولة من فرص عمل وغيرها يتم اعتباره ثمرة من ثمار هذه الانتصارات والاستقرار السياسي والاقتصادي داخل مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن فعاليات اليوم عبارة عن ثلاث نقاط، الأولى هي تسليم عقود عمل لذوي الهمم، والذى يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العمل بدمج ذوي الهمم فى سوق العمل.

وذكر أن هناك سياسة تقوم الوزارة باتباعها وهي سياسة الحصر والتدريب والتشغيل، حيث إنه منذ بداية عام 2023 وحتى الآن تم تعيين ما يقرب من 14 ألف شخص من ذوي الهمم.

وأشار عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أنه في الشهرين الماضيين فقط تم تعيين ما يقرب من 1400 شخص من ذوي الهمم، لافتا إلى أن اليوم سيتم تسليم 80 عقد عمل لذوي الهمم معظمها فى مجال السياحة، وهناك مجموعة من ذوي الهمم لا تستطيع العمل وبالتالي سيكون له علاقة بالتكنولوجيا والطهي وغيرها.

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