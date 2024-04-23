السياحة والآثار تروج للفرص الاستثمارية في الفنادق الثابتة والعائمة

%254 ريادة السائحين الصينين لمصر خلال 2023

التقت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع ني يوفينجNI Yuefeng سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة خه بي الصينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، وبحضور السفير Liao Liqiang سفير جمهورية الصين الشعبية لدي مصر.

وقد شارك في حضور اللقاء عدد من مسئولي السفارة، وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على أهمية الشراكة بين دولتي مصر والصين، وتعزيز آوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، حيث أن الصين تعتبر شريكاً استراتيجياً لمصر، وتشهد العلاقات بينهما تطوراً كبيراً في عدة مجالات وخاصة في السياحة والآثار.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين القيادة السياسية في الدولتين والتي تنعكس إيجاباً على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية.

وأكدت أيضاً على أهمية السوق الصيني حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة، مشيرة إلى زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر خلال عام 2023 بنسبة 254% مقارنة بعام 2022.

واستعرضت غادة شلبي التسهيلات التي تقدمها مصر في تأشيرات دخول السائحين إليها ولاسيما السوق الصيني ومنها إمكانية الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول من المنافذ المصرية، وكذلك تعزيز خطوط الطيران بين مصر والصين.

وأشارت إلى المعرض الأثري المؤقت المقرر إقامته بمتحف شنغهاى بالصين في يوليو المقبل بعنوان (قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة) والذي من شأنه أن يساهم في تعريف الصينين بشكل أكبر بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة والترويج السياحي لمصر في الصين.

كما أشارت إلي حرص مصر على منح تسهيلات للمستثمرين في مجال السياحة في ضوء خطتها لتشجيع الاستثمار في زيادة الطاقة الفندقية وبما يساهم في تحقيق المستهدفات في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

ووجهت الدعوة من خلال Yuefeng والسفير الصيني، للحث وتشجيع الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في مجال السياحة وخاصه في المجال الفندقي في نطاق السياحة الثقافية وإنشاء عدد من الفنادق الثابتة أو العائمة.

وتحدثت غادة شلبي عن إمكانية بحث عمل توأمه بين هذه المقاطعة الصينية وإحدى المحافظات السياحية المصرية بما يساهم في الترويج السياحي وإلقاء الضوء على المقومات السياحية والثقافية لكل منهما وهو ما سيكون له أثر بالغ على نمو الحركة السياحية بين البلدين.

وفي هذا الشأن، أثنى NI Yuefeng والسفير الصيني على هذا المقترح، وتم الاتفاق على أن يتم دراسة سبل تنفيذه على أرض الواقع.

وقد جاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة غادة شلبي، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الحفل الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية في مصر بأحد الفنادق المُطلة على أهرامات الجيزة، وذلك للترويج السياحي والثقافي والتجاري لمقاطعة خه بي الصينية.

وشاركت أيضاً في حضور معرض الصور والمنتجات اليدوية الذي تم تنظيمه على هامش الحفل للترويج السياحي والثقافي والتجاري المشترك بين البلدين.

وقد شارك في حضور الحفل أحمد سعد المدير التنفيذي لهيئة إدارة المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والسفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر لدي الصين الأسبق ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسيد Zhang Yi المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، وعدد من مسئولي مقاطعة خه بي الصينية.

وقد تضمن الحفل بعض العروض من الفنون الفلكلور المصري والصيني، وعرض فيلم قصير عن أبرز ملامح المقاطعة الصينية.

