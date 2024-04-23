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رئيس التحرير
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أخبار البلد

حجازي يوجه بزيادة عدد المدارس المعتمدة .. ويؤكد: نسعى لتوفير منظومة عالية الجودة

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم اليوم

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم اجتماعًا مع لجنة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتفعيل سبل تحقيق جودة التعليم بالمنظومة التعليمية وإحداث نقلة حقيقية لمنظومة التعليم بالمدارس على مستوى الجمهورية.

أشار وزير التربية والتعليم  إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة متميزة قائمة على ضمان الجودة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، خاصة المحور الثاني من الاستراتيجية والمتعلق بتحقيق جودة التعلم والتدريس.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاجتماع، بضرورة التوسع في زيادة عدد المدارس المعتمدة بجميع مراحلها الحاصلة على الاعتماد التربوي وضمان الجودة.

كما وجه  فرق الجودة بالوزارة والمديريات  والإدارات التعليمية بتقديم الدعم الفني لمساعدة كل مدرسة على التقييم الذاتي، ووضع خطط التحسين، مشيرًا إلى أن التنمية المهنية والتدريب (التدريب على رأس العمل) أحد مكونات الجودة، مضيفا أنه يوجد إدارات تدريب بالمديريات والإدارات التعليمية تقدم الدعم لوحدات التدريب، مؤكدًا علي تفعيل دور وحدة التدريب بالمدرسة، وإعداد كوادر مؤهلة، وتوفير أماكن مناسبة للتدريب، ونشر مجتمعات التعلم المهني، وخطة العمل الخاصة بكل مدرسة، حيث أن كل مدرسة لها مساراتها واحتياجاتها والتدريبات اللازمة للسادة المعلمين بها.

وشدد  على متابعة إنجازات وحدة التدريب وتوفير قواعد البيانات، ومتابعة أثر التدريب، من أجل إحداث تطوير حقيقي وملموس للتنمية المهنية للمعلمين مما ينعكس بدوره على  تحسين العملية التعليمية داخل المدارس.

وأشار  إلى أن تتبع مؤشرات نتائج التدريب تعود إيجابيا على تقديم الدعم للمعلمين وتحسين نواتج التعلم لدي الطلاب.

 حضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زيدان مدير الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، والدكتور محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل ، والأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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