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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القليوبية: توريد 8565 طن قمح للصوامع والشون

محصول القمح
محصول القمح

أعلن عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون ، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح ، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 8564 طن و576 كيلو جرام من القمح.


وأشار وكيل الوزارة فى بيان اليوم إلى أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 28000 فدان قمح ، مشيرا الى انه تم تخصيص 12 موقعا لاستلام القمح من المزارعين وتذليل كل المعوقات التي تعوق عملية تسلم محصول القمح إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة.


وأكد عبدالله أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على أعمال التوريد واتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

القليوبية الحصاد الزراعي توريد محصول القمح القمح توريد القمح

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