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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى و2 خزينة وعدد من الطلقات) وتنفيذ (745) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمَين) و ضبط عدد (5) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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