وزير الخارجية يحذر من مخاطر اجتياح رفح عسكريا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: “نحن نحذر كما يحذر غالبية أعضاء المجتمع الدولي من مخاطر اجتياح رفح عسكريا و احتمال أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد الضحايا من المدنيين الأبرياء”.

وأضاف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي: “يجب أن تكون هناك عواقب وأثار في حالة ألا يتم تطبيق مع ما هو متفق مع أعضاء المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.. و ندعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي”.

وتابع وزير الخارجية: “سوف نستمر في العمل للتوصل إلى وقف اطلاق النار ولابد من صياغة موقف يتم التوافق عليه من قبل الطرفين ولن نيأس لأنه لا يمكن ان تستمر هذه الحرب والتوصل الى اتفاق عاجل، ونطالب أن تكون هناك إرادة سياسية تجعلنا نصل لهذه النقطة”.