منظومة صحية ودعم تمويني وتكافل وكرامة .. الوزراء يكشف دعم الحكومة لسيناء

كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء عن أبرز مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية، فتشمل مشروع تنمية سيناء والذي تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، بجانب إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، كما تم إطلاق 223 قافلة بيطرية بسيناء ومدن القناة.

ووفقاً للتقرير أيضاً، تعتمد مصادر المياه الخاصة بالتنمية الزراعية في سيناء بشكل كبير على المياه المعالجة والمحلاة والجوفية، حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7 ملايين متر مكعب يومي، أبرزها محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/يوم لزراعة 456 ألف فدان بسيناء، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون م3/ يوم لزراعة 50 ألف فدان.



وتتضمن الجهود في هذا الصدد أيضاً استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الانتهاء من 300 ألف فدان من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث، بجانب تأهيل وتبطين 174 كم من الترع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وتتضمن مشروعات الاستزراع السمكي وفقاً للتقرير، أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، وجار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه، وتكلفة تطوير ميناء الصيد البحري الجاري تنفيذه بمدينة طور سيناء بالعريش 72 مليون جنيه.

يأتي هذا فيما أوضح التقرير جهود تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء ومدن القناة، بلغت نسبة زيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 19.3 %، حيث بلغ عددهم 121.2 ألف مستفيد عام 2023/ 2024، مقابل 101.6 ألف مستفيد عام 2014/ 2015، ووصلت نسبة زيادة تكلفة برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 142.5% حيث بلغت 587 مليون جنيه عام 2023/ 2024، مقابل 242.1 مليون جنيه عام 2014/ 2015.

علاوة على بلوغ نسبة زيادة عدد المستحقين من المعاشات 21.9% حيث بلغ عددهم 366.5 ألف مستفيد عام 2024، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، مقابل 300.7 ألف مستفيد عام 2014، بتكلفة 0.3 مليار جنيه، كما تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2024، وتم تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى مارس 2024.

وبالنسبة لدعم السلع التموينية، فقد بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2.1 مليون مواطن حتى أبريل 2024، بجانب بلوغ عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن حتى إبريل 2024، كما تم إنشاء وتطوير 31 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة.

وأوضح التقرير جهود توفير منظومة صحية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تشمل أبرز مشروعات قطاع الصحة، إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبي بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر، وإنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزاً ووحدة صحية.

وبشأن أبرز الخدمات الطبية، أشار التقرير إلى أن أعداد الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة زادت بأكثر من 7 أضعاف، حيث بلغ عددهم 170.7 ألف مواطن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه عام 2024، مقابل 23.1 ألف مواطن، بتكلفة 80.6 مليون جنيه عام 2014، كما تم إجراء الكشف على 799.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية.

وبالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم إطلاقها بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وبلغت تكلفة تطبيقها بالمحافظات الأربعة 24.2 مليار جنيه، كما سجل أكثر من 2.4 مليون مواطن بالمنظومة بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم بها، علماً بأن المنظومة تشمل 35 مستشفى و138 مركزاً ووحدة طب أسرة.

واستعرض التقرير أبرز المبادرات الرئاسية حيث تم فحص نحو مليوني مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاقها حتى مارس 2024، كما تم فحص 871.1 ألف إجمالي تردد السيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها حتى مارس 2024.

وإلى جانب ما سبق، فقد تم إجراء 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها حتى مارس 2024، ووصول قوائم الانتظار في شمال سيناء إلى "صفر"، فضلاً عن تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في يونيو 2023 حتى مارس 2024.