ترامب يهاجم جلسات محاكمته: وصمة عار وفوضى

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المحاكمات التي يتعرض لها وصمة عار وكلها فوضى، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وذكر ترامب أن بايدن يعد أسوأ رئيس حكم في تاريخ الولايات المتحدة.

ولفت ترامب إلى أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق مع رئيس مثل بايدن أبدا.



يأتي ذلك فيما استمع القاضي خوان ميرشان إلى الحجج والنقاشات حول ما إذا كان ينبغي احتجاز دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة وانتهاكه لأمر حظر النشر في القضية 10 مرات على الأقل في الأيام التي سبقت المحاكمة وبعدها أم لا.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى فرض عقوبة قدرها 1000 دولار على ترامب لكل ادعاء.

قال ميرشان في أوامر قضائية سابقة إنه سينظر في الحالات المحتملة للانتهاكات.



وأمام ذلك لم يرد ترامب على الاتهامات حول انتهاك أوامر منع النشر ولم يتفاعل بشكل واضح مع المدعي العام كريس كونروي الذي اتهمه بانتهاك أمر حظر النشر.