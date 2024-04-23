43 مليون جنيه إسترليني| مكافأة ضخمة تنتظر الأهلي في كأس العالم للأندية

شارك الإعلامي محمد فاروق، منشوراً يزف فيه بشرى سارة للنادي الأهلي قبل مشاركته فى كأس العالم للأندية المقبلة.



وكتب لاعب الأهلي السابق عبر فيسبوك: "وفقًا لـ صحيفة The SUN البريطانية: كل ناد سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 سيحصل على ما لا يقل عن 43 مليون جنيه إسترليني".

وتشهد البطولة مشاركة 3 أندية عربية بشكل رسمي حتى الآن: الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي.

كأس العالم للأندية 2025

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية أول كأس عالم للأندية بنظامها الجديد الموسع، في حدث تاريخي ينتظره عشاق كرة القدم.

ويشارك في كأس العالم للأندية 2025، 32 ناديا من مختلف القارات، للمرة الأولى في التاريخ.