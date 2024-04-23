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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. اتحاد العاصمة مهدد بالخروج من الكونفدرالية

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

ينتظر مسؤولو ناديي نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري قرار "كاف" بخصوص المباراة التي ألغيت بينهما، الأحد الماضي، فى ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

 

وكتب الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: اتحاد العاصمة يواجه شبح العقوبة بالخسارة أمام نهضة بركان بثلاثية نظيفة".

 

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة كبرى للفريق المغربى بعدما رفضت السلطات الجزائرية خوض نهضة بركان بقميص مطبوع عليه خريطة المملكة المغربية لأزمات سياسية بين الدولتين.

 

ومن المقرر أن يتم البت في نتيجة المباراة من قبل لجنة المسابقات التابعة للكاف والإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

 

ويلتقي الفائز من مواجهتي نصف النهائي بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان مع الفائز من الزمالك ودريمز الغاني.

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