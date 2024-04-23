الأمن يكشف تفاصيل مخالفات سيارات النقل على طريق السويس

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض قائدى سيارات "النقل الثقيل" بالسير فى الحارات المخصصة للسيارات الملاكى بسرعات عالية على طريق السويس الصحراوى مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تبين أن الموقع المشار إليه يقع بمنطقة كوبرى طلعت مصطفى "بالكيلو 36" منطقة (الشروق 1) وأنه لا يوجد به طريق داعم مخصص لسير مركبات النقل فى الإتجاهين نظراً لتعارض جسم كوبرى الالتفاف مع الطريق الداعم بذات الموقع ، مما يدفع سيارات النقل الخروج من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسى والعودة مرة أخرى.

كما اضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالطريق المشار إليه أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (98) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق المشار إليه، وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.