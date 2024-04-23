تضامن كفر الشيخ: تسليم 2685 مشروعا للأولى بالرعاية ضمن تمكين

قالت الدكتورة ماجدة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جلالة اليوم الثلاثاء، إنه تم تسليم 2685 مشروعا "تمكين اقتصادي" للأسر الأولى بالرعاية؛ بالتعاون مع جمعية الأورمان.



وأكدت ماجدة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتضافر كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً .. موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.



وأوضحت أن المشروعات شملت محلات تجارية وورش نجارة وحياكة وحدادة بقرى ونجوع ومراكز المحافظة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن.



من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان: إن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابتا لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

