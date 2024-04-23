عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الثلاثاء المقبل.. إطلاق مشروع تطوير مركز التدريب بنقابة الصحفيين وإعادة افتتاح الإستوديوهات

صدى البلد

تطلق نقابة الصحفيين في احتفالية كبرى الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا مشروع تطوير مركز التدريب بالنقابة، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية العملاقة التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية بدعم وتمويل من حاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وتضم مجموعة الإستوديوهات التليفزيونية والإذاعية، ووحدة المونتاج وقاعات المحاضرات وقاعات التدريب العملي، وشبكة الحاسبات والاتصالات والخوادم وأنظمة التكييف، ليعمل كمؤسسة تدريبية متكاملة، تستند إلي أحدث النظم التقنية والإدارية والمالية والتدريبية.


وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن إطلاق مشروع تطوير المركز يأتي بعد الانتهاء من أعمال تأهيل واختبار وتشغيل البنية التحتية الكاملة للمركز، والتي تضم إستوديوهات الإذاعة والتليفزيون وغرف المونتاج بالمركز، إضافة لتطوير الأنظمة الإدارية ونظام الحجز والاستعلام وإدارة الدورات والموقع الإلكتروني وأنظمة التقييم والامتحانات الإلكترونية، والتي جري التخطيط لها وتنفيذها علي مدار الأشهر التسعة الماضية.


ومن المقرر، بحسب نقيب الصحفيين، أن تعلن النقابة خلال المرحلة المقبلة عن عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات صحفية وأكاديمية التي تسعى للمساهمة في عملية تدريب الصحفيين بمركز التدريب، سواء للصحفيين أو طلاب الصحافة والإعلام.


وأكد محمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، أن مركز التدريب بالنقابة سيعلن عن حقيبة تدريبية جديدة تتضمن أكثر من 15 دورة من دورات التدريب، التي جرى تصميمها لتناسب التطور الذي شهدته صناعة المحتوى الصحفي، وتضم نحو 80 موضوعا تدريبيا، ونحو 700 نقطة تدريب، يمكن تكييفها في مسارات بحسب التخصصات والمهارات المختلفة.


وأشار عبد الحفيظ إلى أن تشغيل وتطوير استوديوهات مركز التدريب سيساعد في منح الصحفيين وطلاب الصحافة تدريبات على فنون الصحافة الجديدة من تصوير ومونتاج وإعداد وغيرها من أنواع العمل الصحفي.


وكانت النقابة قد نفذت خلال الفترة الماضية برنامجا مكثفا لتطوير إستوديوهات النقابة ومركز التدريب، بما يناسب التطورات التقنية الحديثة في مجال  الإنتاج والتدريب الإذاعي والتلفزيوني، حيث تم تطوير استوديو  التصوير الفوتوغرافي  ليعمل  كاستوديو افتراضي  V.R studio للإنتاج الذاتي وإلحاقه بغرفة تحكم  بنظام "open products"  كما تم تهيئة وتطوير أنظمة العمل بإستوديوهات التلفزيون والإذاعة،  وإضافة أحدث تقنيات التشغيل لمعدات الاستديوهات لمواكبة التطور في إعداد التقارير الصحفية المرئية والإذاعية والبودكاست.


وعلى الصعيد ذاته شهد استوديو التليفزيون الاحترافي عملية  تطوير ورفع تقنية نظام التشغيل الخاص بوحدات التحكم وإضافة أحدث تقنيات التأثيرات  التليفزيونية خلال البث الحي  ورقمنة العمل بوحدات التسجيل بالكامل.
كما شهدت وحدات الإخراج والتحرير التليفزيوني عملية  تطوير لأنظمة المعالجة و إضافة وحدة مونتاج جديدة لتتمكن استوديوهات النقابة من  أداء رسالتها  في مجالي  الإنتاج  والتدريب  مواكبة لأحدث التقنيات  في  الحقل الإذاعي و التلفزيوني.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

الخميس.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

ترشيحاتنا

استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رباعي الفريق

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة مازيمبي‏

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

مانشستر سيتي ويونايتد| موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

اللهم إن كنت محسودة على جمال اصرفه عني.. ماذا حدث لـ عبير صبري؟

صدمة في ليفربول| غياب نجم الفريق لمدة شهرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

بفستان لافت.. نهى عابدين تثير الجدل بقوام ممشوق

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

تفاصيل اختفاء سرير قصر محمد علي.. خبير أثري يفجر مفاجأة

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ