عصر جديد .. بتقنية QPower شيري تتواجد في معرض بكين الدولي للسيارات

استعدادات كبيرة تجريها شركة شيري الرائدة في صناعة السيارات للاشتراك في معرض بكين الدولي للسيارات واجتماع الوكلاء العالميين، والذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري، حيث ستكشف شيري عن استراتيجيات التطوير الجديدة، والتقنيات، ونماذج المركبات الرائدة خاصة مع الظهور الأول لسيارة تيجو الجديدة، وذلك تحت شعار "طاقة جديدة .. بيئة جديدة .. عصر جديد" .

يعكس التزام شيري الراسخ بتطبيق أحدث تقنيات الطاقة النظيفة والمعايير البيئية التي يتطلبها العصر الحالي، مما يؤكد على قدرة شيري التنافسية الفريدة في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في السوق العالمية للسيارات.

يأتي ذلك تتويجاً لنجاح شيري في تطوير نموذج أعمالها ودمج هذا التطور مع الاتجاهات المتغيرة في سوق السيارات العالمية التي تركز على تقنيات الطاقة النظيفة ومراعاة المعايير البيئية وتطوير تجربة العميل، ونجاحها أيضاً في تعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية ورسم مسار جديد في سوق السيارات، حيث التزمت شيري باستمرار بتطبيق مفهوم "التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والأسرة"، بعدما أصبحت التكنولوجيا الهجينة تمثل حل بالغ الأهمية في مجال الطاقة الجديدة، والتي تتميز بأنظمة التشغيل المزدوج المبتكرة، ونطاق القيادة المتقدم وكفاءة الطاقة الفائقة.

تحرص شيري على البحث والابتكار في التقنيات الحديثة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير حلول خفض الكربون لسلسلة الصناعة ودورة الحياة بأكملها.

جاءت تقنية QPower والتي تشمل جميع أنواع الطاقة السائدة مثل الاحتراق الداخلي (ICE)، والهجين الموصول بالكهرباء (PHEV)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، مما يوفر للمستخدمين تجربة قيادة مُتكاملة "قوية وسريعة، وفعالة وصديقة للبيئة"، تعتمد على طاقة نظيفة وذكية، وذلك بفضل مواصلة شيري في زيادة استثمارات البحث والتطوير، ودعم الابتكار وتقديم سيارات الطاقة الجديدة الذكية عالية الجودة ومستدامة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وتتماشى جهود شيري مع ما تشهده صناعة السيارات العالمية من ثورة هائلة، مع تزايد متطلبات المستهلكين خاصة الشباب على التكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة، حيث ساهم التطور السريع للتكنولوجيا الذكية في تطوير متطلبات العملاء وحرصهم على استخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة.



وفيما يخص خدمة العملاء، تعمل شيري باستمرار على تحسين تجربة خدمة العملاء من خلال ضمان دعم خدمات ما بعد البيع بكفاءة عالية الجودة، عبر تقديم نظام تقييم موحد في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ضمان صحة وفعالية الخدمات المقدمة.

كما عززت بناء نظام توريد الملحقات لتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بضمانات موثوقة في الوقت المناسب لقطع الغيار ، وحرصًا منها على تقديم خدمة استثنائية.

وتُولي شيري اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات موظفي الخدمة ورفع مستوى كفاءتهم المهنية بما يضمن حصول العملاء على تجربة مُرضية وخدمة ممتازة خلال رحلة استخدامهم لمنتجات شيري.

كما تلتزم شيري أيضًا بالتواصل المستمر مع المستهلكين، وبناء علاقة قوية معهم من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة التي تساهم في جعل المستهلكين شركاء نجاح يشهدون نمو العلامة التجارية ويشاركون في تقدمها.

وفي الوقت ذاته، تحرص شيري على تعزيز بناء علامتها التجارية من خلال الابتكار المستمر، وإطلاق سيارات تنال إعجاب المستهلكين وتلبي متطلباتهم، وتتميز بمظهرها الجذاب وتطورها المستمر في الأداء والسلامة وغيرها.

يذكر أن شيري تعمل دائماً على تعزيز روح التحدي، والتطور للمنافسة في العصر الجديد لصناعة السيارات من خلال توفير منتجات وخدمات أفضل للمستهلكين حول العالم، والعمل المشترك على خلق مستقبل أفضل لصناعة السيارات.