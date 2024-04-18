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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة.. سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بمصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات مميزة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي توافرت بعد تراجع قيمة الأوفر برايس سيتروين سي إليزيه موديل 2024 ، وتنتمي إليزيه لفئة السيارات السيدان .

أعلنت شركة سيتروين الفرنسية عن أطلاق طرازها سيتروين ë-C3 الكهربائية الجديدة ، وتنتمي ë-C3 لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق .

زيت المحرك هو المسؤول عن تشحيم  وحماية أجزاء المحرك الداخلية للحفاظ عليه ، ويعمل زيت المحرك أيضا على تجنب المشاكل الفنية التي يمكن ان تطرأ علي المحرك، وبالتالي يجب مراقبة مستوي زيت المحرك بانتظام .

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن إطلاق مجموعة من الاستدعاءات يصل عددها إلي 211 ألف سيارة من طرازات مرسيدس بريوس التي أنتجت من عام 2023 حتى عام 2024 .

أعلنت شركة نيسان عن إطلاق طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2025 الفيس ليفت ، وتنتمي قشقاي  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 

 

سيتروين سي اليزية 2024 سيتروين ë-C3 ë-C3 الكهربائية مستوي زيت المحرك تويوتا تويوتا اليابانية نيسان قشقاي 2025 قشقاي 2025 فيس ليفت

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