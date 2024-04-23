محافظ كفر الشيخ يعتمد 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خط الصرف بدسوق

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 لإحلال وتجديد خط الصرف الصحي والانحدار بطريق السلخانة «طريق عمر أبو العز» في مدينة دسوق.

تأتي هذه الموافقة استجابة لمذكرات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، ومطالبات أهالي مدينة دسوق لحل مشكلة الصرف الدائم في الطريق.

وقال رئيس المدينة، تقوم شركة مياه الشرب ببدء اتخاذ الإجراءات والطرح والترسية لتنفيذ المشروع، وذلك طبقًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018، بالتنسيق الكامل بين الشركة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وتابع، وعقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، سيتم إدراج الطريق ضمن خطة الرصف، مشيراً إلى أنه من المحاور المرورية الرئيسية لتخفيف الضغط المروري داخل مدينة دسوق.

جدير بالذكر أن خط الطرد بطريق السلخانة (طريق عمر أبو العز) مرتبط بمحطة رقم 1 الجديدة، بينما يخدم خط الانحدار منطقة دحروج ويربط بمحطة رقم 6 أمام مستشفى فصيل بدسوق.