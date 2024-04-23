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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات.. كتيبة نتساح تنفذ عملية عسكرية في بيت حانون بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن كتيبة نتساح يهودا (97) التابعة لقيادة الفرقة الشمالية لفرقة غزة، نفذت هجوما استهدفت منطقة بيت حانون لإحباط البنية التحتية لعناصر المقاومة الفلسطينية. 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر صفحته على منصة إكس، أن مقاتلو الكتيبة دمر خلال العملية العسكرية عددا من البنى التحتية والممرات التابعة لعناصر المقاومة في المنطقة.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة نتساح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ارتكابها مجزرة وقتل لمواطنين فلسطينين في ارتكاب جرائم انتهكت بها حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

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