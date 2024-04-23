أمن القاهرة: رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لسرعة سحب حطام 3 سيارات ملاكي من نهر الطريق بشارع جسر السويس، بعد اصطدام ونش عملاق بهم، وجاري تحرير محضر، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بإصابة شخصين إثر اصطدام ونش عملاق بـ 3 سيارات ملاكي، وعمود إنارة بشارع جسر السويس.

علي الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن سائق الونش اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بـ 3 سيارات ملاكي، مما تسبب في إصابة سائق الونش وآخر.

وتقوم أجهزة الأمن برفع حطام الحادث من نهر الطريق، فيما يقوم رجال الأمن بفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وبيان سببه .

رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور