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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة: رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

اثار الحادث
اثار الحادث

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لسرعة سحب حطام 3 سيارات ملاكي من نهر الطريق بشارع جسر السويس، بعد اصطدام ونش عملاق بهم، وجاري تحرير محضر، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بإصابة شخصين إثر اصطدام ونش عملاق بـ 3 سيارات ملاكي، وعمود إنارة بشارع جسر السويس.

علي الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن سائق الونش اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بـ 3 سيارات ملاكي، مما تسبب في إصابة سائق الونش وآخر.

وتقوم أجهزة الأمن برفع حطام الحادث من نهر الطريق، فيما يقوم رجال الأمن بفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وبيان سببه .

رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور
إصابة شخصين جسر السويس رفع حطام شارع جسر السويس كاميرات المراقبة ونش عملاق

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