عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما لا تعرفه عن حسن الصباح زعيم الحشاشين وسر قلعة ألموت.. فيديو

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه يجب طرق أبواب الدراما التاريخية صاحبة الإنتاج الضخم، مثل ما تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمال، لافتا إلى أن مسلسل الحشاشين دفع المصريين للاطلاع والبحث وفتح كتب التاريخ.


وأضاف “ماهر فرغلي” خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن السبب وراء تسمية “الحشاشين” بهذا الاسم، أنهم كانوا يحشون الرؤوس ويقطعوها وهو ما قامت به داعش مؤخرًا.


وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن حسن الصباح ظل في القلعة 32 عاما وكان متطرفًا وبحث عن فكرة لجذب أتباعه وكان يردد أن معه مفتاح الجنة.


واستكمل ماهر فرغلي: "الحشاشين هي جماعة إرهابية اعتمدت على فكرة معينة وحاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي وغيره من الرموز والشخصيات التاريخية في هذه الحقبة".


وأكد أن الإخوان المسلمين جماعة باطنية، تظهر عكس ما تبطن إيمانا منها بأن مصلحة الدعوة تقتضي إظهار عكس ما يبطنوه، لافتا إلى أنهم يدعون إيمانهم بالديمقراطية وفي ذات الوقت مؤمنون بالحكم الإسلامي والشريعة الكلاسيكية.

الحشاشين الدراما التاريخية الجماعات الإسلامية صلاح الدين الايوبي الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

200 يوم من العدوان على غزة|غليان في إسرائيل ونتنياهو يعيش لحظاته الأخيرة

تطبيق إلكتروني للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تعلن تفاصيل جديدة

مستمرة حتى شم النسيم.. منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد يوجه رسائل هامة

"مفيش أهم منها"|أحمد موسى يطالب بحضور 70 ألف مشجع مباراة بوركينا فاسو..فيديو

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات

دعوة أربعين غريبًا مستجابة.. تعرف على حقيقة المقولة المنتشرة بين الناس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ