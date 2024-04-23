ما لا تعرفه عن حسن الصباح زعيم الحشاشين وسر قلعة ألموت.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه يجب طرق أبواب الدراما التاريخية صاحبة الإنتاج الضخم، مثل ما تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمال، لافتا إلى أن مسلسل الحشاشين دفع المصريين للاطلاع والبحث وفتح كتب التاريخ.



وأضاف “ماهر فرغلي” خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن السبب وراء تسمية “الحشاشين” بهذا الاسم، أنهم كانوا يحشون الرؤوس ويقطعوها وهو ما قامت به داعش مؤخرًا.



وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن حسن الصباح ظل في القلعة 32 عاما وكان متطرفًا وبحث عن فكرة لجذب أتباعه وكان يردد أن معه مفتاح الجنة.



واستكمل ماهر فرغلي: "الحشاشين هي جماعة إرهابية اعتمدت على فكرة معينة وحاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي وغيره من الرموز والشخصيات التاريخية في هذه الحقبة".



وأكد أن الإخوان المسلمين جماعة باطنية، تظهر عكس ما تبطن إيمانا منها بأن مصلحة الدعوة تقتضي إظهار عكس ما يبطنوه، لافتا إلى أنهم يدعون إيمانهم بالديمقراطية وفي ذات الوقت مؤمنون بالحكم الإسلامي والشريعة الكلاسيكية.