ضابط سابق بالجيش الأمريكي: حكومتنا لا تمتلك ضمير وغزة تعيش إبادة جماعية

قالت آن رايت، ناشطة سلام وضابطة سابقة بالجيش الأمريكي، إن ما يحدث من قبل الولايات المتحدة تجاه الطلاب الذين يدعمون ويساندون الفلسطينيين هو شئ غريب وخارج عن المالوف، مؤكدة أن طلاب الولايات المتحدة دائمًا كانوا متحدين مع الشعب الفلسطيني ولن يستسلموا ابدًا، ولكن الحكومة عاجزة ولن يفعلوا أي شئ تجاه الطلاب، موضحًا أن الطلاب يطالبون الحكومة بأن يفعلوا شئ لصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضحت "رايت"، خلال حوارها عبر "زووم"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن ما يحدث في قطاع غزة هي مجزرة وإبادة جماعية وهناك عشرات الآلاف يعانون المجاعة، وطلاب أمريكا أبطال ويحاولون بكل ضميرهم أن يحركوا الحكومة الأمريكية التي لا تمتلك القلب أو الضمير.

وأشارت إلى أن أي أحد ينتقد حكومة إسرائيل يتهم بمعاداة السامية والإعلام الإسرائيلي دائمًا ما تتهم أي شخص بانه معادي للسامية، مشددة على أن ما يحدث في قطاع غزة من قبل إسرائيل هو سلوك إجرامي وجريمة وهي تنتقد ذلك، ولابد أن نندد هذا التحرك الإسرائيلي من إبادة للشعب الفلسطيني.