أسامة كمال يناقش مستقبل فن "ستاند أب كوميدي" في مصر

ناقش الإعلامى أسامة كمال، فن "ستاند أب كوميدي"، ومستقبل هذا الفن في مصر، وذلك من خلال استضافة نماذج من مقدمي "ستاند أب كوميدي"، ببرنامج "مساء DMC".

وكشف أحمد خيرى مقدم ستاند أب كوميدي، الفرق بينه وبين المونولجست، مشيرا إلى أن ستاند أب كوميدي يختلف عن أي فن يتم تقديمه على المسرح، خاصة المونولوجست القائم على الغناء أكثر أو النكتة، ويسمى "وان مان شو"، معه مزيكا وملابس معينة.

وذكر أن مقدم الستاند أب كوميدي فقط معه "مايك"، ويتكلم بشخصه في موضوع ينتقده أو موقف حدث له، ولا يوجد معه أي وسائل مساعدة، مردفا: "كنا بنعزم مديرينا في الحفلات وعارفين إننا بنتكلم عليهم، عادي احنا بنهزر".

بينما قال مروان فارس مقدم ستاند أب كوميدي، إن ستاند أب كوميدي هو تطور للمونولجست، موضحا أنه يتم سرد الظروف البيئية التي تحدث حولنا.

في سياق متصل، تابع بولا صمويل مقدم ستاند أب كوميدي: "في نقاط معينة بنحضرها في الموضوع، ولكن مش بحضر زي موضوع إنشا، وممكن يحصل حاجة مش عامل حسابها، وبيبقى في ارتجال أكتر، ودا اللي بيجيب أكتر"