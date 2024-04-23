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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: سيناء تجني ثمار الأمن والتنمية خلال 10 سنوات

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه لابد أن يكون هناك جهد كبير لكي نقرأ ونفهم ونتابع كل التفاصيل بشأن سيناء ونتعقل ونبحث في قيمة تحرير الأرض، ولابد أن نكون أكثر وعيًا لقيمة سيناء وقيمة ما حدث لتحرير سيناء من حروب ومفاوضات وسلام والوصول لتحرير آخر شبر بأرض الفيروز.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هناك الكثير من الذين شاركوا في الحرب ويرمز لهم بالجندي المجهول ولهم أكثر من نصب تذكاري موجود في أنحاء مصر، وأنهم رمز لأشخاص ضحوا بدمائهم وحياتهم من أجل أن نعيش في أمان واستقرار الذي نعيشه الآن.

وتابع أسامة كمال: سيناء تجني ثمار الأمن والتنمية خلال 10 سنوات، ورصدت عدد من الإشادات الدولية لاستمرار التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية قالت إن مصر قامت بتدابير أمنية حققت نجاحات لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية على البحر الأحمر، مشددًا على أن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي تؤكد أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية في سيناء.

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