واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد هجومين إيرانيين جديدين

دعا الجيش الأمريكي الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بعد إحباط هجومين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران أمس الإثنين.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر - خلال تصريحاته من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر، ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات".

وأضاف أنه في حال استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي.

وكان الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ هو الأول من نوعه منذ توقف الهجمات شبه اليومية والتي بلغت ذروتها بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع عسكري بالأردن في يناير الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة لديها نحو 2500 من العسكريين في العراق و900 في شرق سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة.

وساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في إسقاط موجة ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في 14 أبريل الحالي، أطلقتها طهران ردا على غارة إسرائيلية في الأول من الشهر ذاته على مجمع السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.